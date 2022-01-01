الجزائر: وفاة 8 أشخاص في انفجار للغاز بمنطقة عين ولمان

الجزائر/سما/

أعلن المتحدث الإعلامي لإدارة الحماية المدنية في ولاية سطيف بالجزائر، عن وفاة 8 مواطنين جراء انفجار للغاز بأحد المنازل في منطقة عين ولمان .

وقال إن "الضحية الثامن هو طفل تم انتشال جثته من وسط الأنقاض بموقع الانفجار".

وكشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات جراء اختناقهم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، حيث توفي 9 أشخاص خلال 72 ساعة الماضية.

وسجلت حوادث الوفاة على مستوى ولايات قسنطينة، ومعسكر، زالمدية وسوق أهراس، بسبب الإقبال بكثرة على استعمال وسائل التدفئة المختلفة خلال الفترة الشتوية.

وأشارت إلى أن "هذه الحوادث هي نتيجة لأخطاء في تطبيق تدابير الوقاية منها نقص أو انعدام التهوية داخل المنازل السكنية، وكذلك التركيب السيئ للأجهزة، واستعمال أجهزة مخصصة للطبخ كوسيلة للتدفئة داخل المنازل والمحلات".

ودعت المديرية العامة كافة المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وإتباع النصائح الوقائية الإجبارية.