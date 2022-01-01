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أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"

الثلاثاء 01 فبراير 2022 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من من واشنطن على تقرير "أمنستي"



واشنطن/سما/

علقت وزارة الخارجية الأمريكية ،مساء اليوم الثلاثاء، على التقرير الصادر من منظمة العفو الدولية ،"أمنستي"، والذي تتهم فيه "اسرائيل" بارتكاب جرائم فصل عنصري ضد الفلسطينين

وبحسب وكالة رويترز قالت الخارجية الأمريكية  "واشنطن ترفض الرأي القائل بأن أفعال إسرائيل تجاه الفلسطينيين فصل عنصري"

وأضافت " واشنطن تعتقد بأن من المهم أن يكون للشعب اليهودي الحق في تقرير مصيره وألا يطبق عليه معيار مزدوج.

وتابعت" كيف "إسرائيل" تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.



 

#واشنطن #الولايات المتحدة الأمريكية

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