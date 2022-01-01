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حماس تنعى والد اللواء توفيق أبو نعيم

الثلاثاء 01 فبراير 2022 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى والد اللواء توفيق أبو نعيم



غزة/ سما /

نعت حركة حماس إلى عموم شعبنا الفلسطيني رجل الخير والإصلاح، وأحد رموز عشائرنا الفلسطينية الحاج عبد الله أبو نعيم والد القائد اللواء توفيق أبو نعيم والقائد كمال أبو نعيم الذي أفضى إلى ربه مساء أمس الإثنين.

وقالت في بيان له إنه قضى "صابرا مرابطا محتسبا بعد رحلة طويلة من الجهاد، كابد فيها مرارة اللجوء وملاحقة الاحتلال وأسر أبنائه لما يزيد على 20 عاما، ولكنه بالرغم من ذلك كان مثالا للعطاء، وقدم الكثير لشعبنا، مصلحا ذات البين، قواما بالقسط، فاعلا للخير، ولا نزكي على الله أحدا".

وتقدمت من عائلة الفقيد وأبنائه، وعلى رأسهم الأخ القائد توفيق أبو نعيم، والأخ القائد كمال أبو نعيم، ومن عموم آل أبو نعيم الكرام، ومن عشيرة الحناجرة في الوطن والشتات بخالص التعازي، سائلين الله أن يتغمده برحمته ويكرم وفادته ويتقبله في عليين.

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