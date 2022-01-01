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الصحة : 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

الثلاثاء 01 فبراير 2022 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : 8 وفيات و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 8 حالات وفاة و2549 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 5499 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 100 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 205577 إصابة بينها 13789 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 190023 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1765.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 118 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 49.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 587795.

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