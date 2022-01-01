اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

القدس المحتلة/سما/

ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ، مساء اليوم الاثنين ، أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله.

وقالت الاذاعة " أن المسؤول الفلسطيني محمد دحلان قام بتمويل شراء مليون لقاح سبوتنيك ضد كورونا لصالح قطاع غزة.

وأضافت "وصلت اللقاحات على متن طائرة إماراتية إلى مطار بن غوريون، وتم تفريغها وإرسالها مباشرة إلى قطاع غزة، وكل هذا بدون موافقة السلطة الفلسطينية.

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة، تسلمت يوم الأربعاء الماضي قافلة مساعدات طبية من الإمارات تحتوي على مليون جرعة تطعيم من لقاح “سبوتنيك” لمكافحة فيروس كورونا.

ووصلت القافلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتعد أضخم قافلة مساعدات طبية من الإمارات لصالح قطاع غزة.