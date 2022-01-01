  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله

الإثنين 31 يناير 2022 11:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اذاعة الجيش: دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز فيه رام الله



القدس المحتلة/سما/

ذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ، مساء اليوم الاثنين ، أن القيادي الفلسطيني محمد دحلان وجد طريقا التفافيا تجاوز  فيه رام الله.

وقالت الاذاعة " أن المسؤول الفلسطيني محمد دحلان قام بتمويل شراء مليون لقاح سبوتنيك ضد كورونا لصالح قطاع غزة.

وأضافت "وصلت اللقاحات على متن طائرة إماراتية إلى مطار بن غوريون، وتم تفريغها وإرسالها مباشرة إلى قطاع غزة، وكل هذا بدون موافقة السلطة الفلسطينية. 

يذكر أن وزارة الصحة في قطاع غزة، تسلمت يوم الأربعاء الماضي  قافلة مساعدات طبية من الإمارات تحتوي على مليون جرعة تطعيم من لقاح “سبوتنيك” لمكافحة فيروس كورونا.

ووصلت القافلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وتعد أضخم قافلة مساعدات طبية من الإمارات لصالح قطاع غزة.

#محمد دحلان #رام الله #السلطة الفلسطينية #قطاع غزة #لقاح سبوتنيك

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

قرار بوقف الأعمال في مشروع إنشاء المدينة المصرية شمال قطاع غزة لهذا السبب..

"حماس" توضح حقيقة تلقّيها عرضاً إسرائيلياً عن "ضمانات الهدوء"

لهذا السبب .. ترامب يهدد بأكبر احتجاجات على الإطلاق تشهدها أمريكا

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

طقس فلسطين : أجواء شديدة البرودة واحتمال سقوم أمطار مساء اليوم

الأخبار الرئيسية

الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

وفد

تفاصيل لقاءات وفد الجهاد الاسلامي مع المسؤولين في الجزائر

هآرتس: عن "موت" مسن فلسطيني.. ضباط إسرائيليون: جنودنا لم يروا أمامهم إنساناً

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

مدارس

هل ستغلق "الأونروا" مدارسها بغزة في ظل انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" ؟

الاتصالات الفلسطينية