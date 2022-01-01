الأرصاد: منخفضان جويان يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع..ماذا عن الثلوج ؟

غزة/سما/

أكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن منخفضين جويين يضربان الأراضي الفلسطينية هذا الأسبوع، أحدهما يبدأ الليلة، والآخر يبدأ ليل الخميس المقبل.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد لصحيفة القدس: “إن المنخفضين أحدهما سريع يبدأ مساء اليوم، وهناك فرصة لتساقط الأمطار الليلة وتبقى الفرصة مهيئأة لهطول الأمطار حتى ظهر يوم غد الثلاثاء، وسوف تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة”.



وبحسب أبو أسعد، فإن درجة الحرارة ليوم غد الثلاثاء، سوف ترتفع بمعدل درجتين مئويتين، وسيكون هناك ارتفاع آخر على درجات الحرارة بعد غد الأربعاء.

أما بما يتعلق بالمنخفض الجوي الآخر، أوضح أبو أسعد أن منخفضًا جويًا آخر سوف يضرب الأراضي الفلسطينية مساء الخميس المقبل، ويستمر حتى الأحد المقبل، وسوف يكون مصحوبًا بالأمطار، مشيرًا إلى أنه كلما اقترب موعد المنخفض الثاني كلما اتضحت معالمه.

من جهة أخرى توقع الراصد الجوي ليث العلامي العلامي، أن تبقى الفُرصة مُهيأة حتى نهار يوم غد لهطول زخات من الأمطار محلية الطابع فوق نطاقات جغرافية عشوائية متفرقة..

و أكد العلامي عودة الأمطار والطقس الأكثر برودة يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله، لافتا إلى أن فرصة سقوط الثلوج مُستبعده فيه على عكس ما يٌشاع.