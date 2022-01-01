إيرلينج هالاند يحلم باللعب في برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الدايلي ستار” الإنجليزية بأن النرويجي إيرلينج هالاند نجم وهداف بوروسيا دورتموند الألماني يحلم باللعب في برشلونة الإسباني إذا نجح البرسا في تنفيذ طلبات دورتموند المادية.

وارتبط اسم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند بالرحيل عن بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفية، حيث طلب اللاعب من الإدارة السماح له بالرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد الإسباني يعد المرشح الأول للحصول على خدمات إيرلينج هالاند، ولكن المفاجأة تكمن في رغبة اللاعب النرويجي في الانضمام إلى برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن إيرلينج هالاند يبحث عن الانتقال إلى كامب نو إذا نجح برشلونة في تنفيذ مطالب بوروسيا دورتموند المادية، وهذا ما سيحاول البرسا فعله خلال الفترة المقبلة.

وأكملت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل أعمال إيرلينج هالاند لديه علاقات مميزة بإدارة برشلونة، لذلك سيحاول البرسا استغلال تلك النقطة لخطف الهداف المميز إيرلينج هالاند من ريال مدريد، وأيضاً مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند سينتهي مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند صيف عام 2024.