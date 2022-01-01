غزة: أجهزة الأمن تواصل الاستنفار بحثا عن الموقوف الفار من السجن

غزة/ سما /

تواصل أجهزة الامن التابعة لوزارة الداخلية بغزة أعمال البحث عن الموقوف عبد الكريم أبو عودة الذي تمكن من الهرب من أحد السجون بغزة.

وانتشرت عناصر أمنية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة لمنع تسلل أبو عودة نحو إسرائيل أضافة الى التعميم على الصيادين لعدم التعاطي معه لوجود شبهة أمنية خطيرة.

وكانت وزارة الداخلية بغزة أعلنت السبت فرار الموقوف عبد الكريم شعبان أبو عودة 35 عام من سكان بيت حانون من احد مراكز التوقيف .

وظهر اسم عبد الكريم ابو عودة لأول مرة قبل نحو عامين عندما ظهر قيادي من القسام يتحدث عن حرب تعدها اسرائيل ضد الانفاق وقال او الامن بغزة اعتقل اثنين من العملاء المتهمين بتقديم معلومات عن الانفاق أحدهما عبد الكريم ابو عودة.