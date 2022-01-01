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أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا

الإثنين 31 يناير 2022 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبو وردة: الوضع الوبائي في غزة خطير جدا والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدا ولم نشهده مسبقا



غزة/ سما /

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزّة فتحي أبو وردة، إن الوضع في قطاع غزّة بما يخص فيروس "كورونا" وخاصّة متحوّر "أوميكرون" خطير للغاية والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدًا.

واوضح أبو وردة ان : "الوضع الوبائي في غزة خطير جدًا وغير مسبوق والمنحنى الوبائي في تصاعد سريع جدًا ولم نشهده مسبقًا، ونتوقع أن ترتفع الإصابات أكثر مع الأيام القادمة مما نراه اليوم".

وتوقع أبو وردة، أن تكون ذروة المنحنى الوبائي في منتصف شهر فبراير، حيث من الممكن أن يصل عدد الإصابات بالفيروس في محافظات قطاع غزّة إلى ثلاثة أضعاف الأرقام المنشورة.

وأوضح ، أن نسبة الإصابات بلغت خلال اليوم السابق 2369 إصابة بنسبة 48.5%، موضحاً أن هذه النسبة عالية، والأيام القادمة ستشهد زيادة كبيرة في عدد الإصابات.

وأكد المستشار الصحي على ضرورة تعاون المواطنين مع الإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة، والتوجه إلى المراكز الصحية أخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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