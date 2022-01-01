فيديو: عراك بالأيدي بين الوزير مجدلاني ونقيب الأطباء شوقي صبحة

رام الله/سما/

أظهر تسجيل فيديو اشتباك بالأيدي بين وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينيىة د.أحمد مجدلاني ونقيب الأطباء الفلسطينيين د.شوقي صبحة خلال اجتماع في وزارة الصحة لمناقشة الزيادات التي كانت مقرة للأطباء وتراجعت عنها الحكومة بسبب الأزمة المالية الأخيرة.

ويظهر في الفيديو وزير المالية ووزيرة الصحة ووزير العمل ووزير التنمية الاجتماعية ومن جانب نقابة الأطباء النقيب صبحة وعدد آخر من أعضاء النقابة.

وفي اتصال هاتفي مع الوزير مجدلاني قال :"هذا موضوع بيننا ونحن نحله".حسب ما نشرت صفحة " تلفزيون "الشرق " - فلسطين

فيما قال صبحة :"أنه حدثت ملاسنة بينه وبين الوزير مجدلاني خلال الاجتماع وانتهى الحادث على الفور ونفي حدوث أي اشتباك".

وطالب نقيب الأطباء الفلسطينيين، د. شوقي صبحة في تصريح نشرته صفحة " تلفزيون "الشرق " - فلسطين: أن ينفذ مجلس الوزراء الفلسطيني ما تم توقيعه من اتفاقية مع نقابة الأطباء بتاريخ 10 مايو من العام الماضي.

وقال صبحة "لدينا اتفاقية موقعة مع الوزراء بأن لدينا أطباء في القدس لهم علاوة خاصة هؤلاء يتجاوزون من 7-8، وهناك مكمل للاتفاقية دفعة لأربعين طبيب لم ينفذوها وعلاوة الـ50% للطب العام التي يجب أن تنفذ في 1 / 1/ 2022".

وأضاف أن اليوم عقدت جلسة للوزراء مع النقابة بهذا الشأن، مشيراً إلى أنها حصلت ملاسنة بينهم وبين الوزراء المجتمعين، بسبب ذرائعهم التي يأتون بها في كل مرة بشأن الوضع السياسي والمالي.

وتابع صبحة: "يأتون بتهديدات بالضريبة والتفرغ وعدم العمل وقصص ليس لها من اول من آخر، في الوقت الذي لم يطبقوا ما تم بالاتفاقية"، وفق قوله.

وأوضح أن نقابة الأطباء قالت لهم أن الظروف طبقوها إدارياً وليس مالياً وثبتوها على الرواتب، مردفاً بالقول "أنتم تدفعون للموظفين بشكل عام 80% .. ادفعوا لأطبائنا 75% والباقي يكون دين كما باقي الموظفين".

وبالنسبة لمطالب نقابة الأطباء من الوزراء، قال صبحة " ليس لدينا مطالب بل تطبيق ما وقعوه فقط والالتزام بتوقيعهم واحترامهم".

وعن إجراءات النقابة التي ستتخذ ضد الوزراء، تابع " كل الأمور مفتوحة أمامنا ولكل حادثة حديث، نحن ما زلنا ننتظر أن تنفذ الاتفاقية بسلاسة وهدوء دون أي إشكاليات هنا أو هناك".