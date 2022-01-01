حُكم أمريكي لصالح فلسطيني رفض توقيع "تعهد ولاء لإسرائيل"

رام الله / سما /

حكمت محكمة أمريكية بحق صاحب شركة هندسية من أصل فلسطيني، عدم توقيع وثيقة ولاء لـ"إسرائيل" مقابل الحصول على عقود عمل مع مدينة هيوستن الأمريكية.



وبحسب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" فقد "وجدت المحكمة أن صاحب الشركة، رسمي حسونة، يحمل بشكل أصلي وجهة نظر مؤيدة للفلسطينيين يحميها الدستور الأمريكي".



ومثل محامي المجلس الشركة التي رفعت الدعوى أمام محكمة اتحادية في هيوستن نيابة عن المالك ونائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الدعوى جاءت بعد أن أضافت ولاية تكساس بندا لتجديد عقد مع الشركة يطالبها بأن تتعهد بأن لا تشارك في الأنشطة التي تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" كما هو محدد في قانون حكومة تكساس.

من جانبه، رحب المجلس بالقرار القضائي الذي أعطى حسونة حق رفض التوقيع على "قسم الولاء" ضد حركة المقاطعة لـ"إسرائيل".



وقالت مديرة الدعاوى الوطنية والحقوق المدنية في "كير"، لينا مصري، إنه يجب على المشرعين في الولاية الانتباه لهذا القرار، وإنه لا مكان لحظر مقاطعة "إسرائيل" بموجب الدستور الأمريكي.



وقالت كبيرة محامي التقاضي في المجلس، غدير عباس، إن هذا انتصار كبير للتعديل الأول للدستور الأمريكي على محاولات ولاية تكساس قمع الخطاب الفلسطيني.