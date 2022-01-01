جنين: وقفة اسناد للأسير المريض أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

جنين/سما/

دعت فعاليات جنين ومخيمها وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وذووالأسرى والأسرى المحررون، مساء اليوم السبت، إلى التدخل لدى سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وإطلاق سراح الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتهدده خطر الموت.

وحمّل المشاركون خلال اعتصام في الخيمة بمدينة جنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو حميد المصاب بالسرطان، والذي يعاني من وضع صحي خطير ويعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي، وحياة كافة الأسرى المرضى.

وأكدوا ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم، بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجات الاحتلال و"مقابر الأرقام".