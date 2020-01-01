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لأول مرة منذ سنة: أكثر من 1000 حالة حرجة بين مصابي كورونا في "إسرائيل"

السبت 29 يناير 2022 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ سنة: أكثر من 1000 حالة حرجة بين مصابي كورونا في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات الحرجة في صفوف المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من ألف حالة، لأول مرة منذ نحو سنة.

ووفقًا للمعطيات، بلغ عدد المصابين بحالة حرجة 1010 حالات، لأول مرة منذ شهر شباط/فبراير 2021، من بينهم 231 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

كما تم تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا في عطلة نهاية الأسبوع، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8657 منذ بدء رصد الوباء في إسرائيل بشهر شباط 2020.

وتشير المعطيات إلى تسجيل 406 وفيات منذ مطلع الشهر الجاري، وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في 24 ساعة يوم الاثنين الماضي وبلغت 33 وفاة.

كما أعلنت "الصحة الإسرائيلية" عن تسجيل 53,020 إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، و22500 إصابة منذ منتصف ليلة أمس حتى الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، مشيرةً في ذات الوقت إلى أن معامل العدوى مستمر في الانخفاض ليصل إلى 1.01، وعلمًا إلى أن الآلاف من المصابين في الموجة الأخيرة، كانوا قد أصيبوا أيضًا في موجات سابقة.

وارتفع عدد الحالات النشطة إلى ما يقرب 445,000 حالة، غالبيتهم يشعرون بأعراض خفيفة.

#فيروس كورونا #اسرائيل

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