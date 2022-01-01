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حركة حماس تنعى العالم صلاح الخالدي

السبت 29 يناير 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حركة حماس تنعى العالم صلاح الخالدي



غزة / سما /

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، العالم الداعية د. صلاح عبد الفتّاح الخالدي الذي توفّاه الله تعالى في العاصمة الأردنيّة عمّان، يوم أمس عن عمر يناهز (٧٤ عامًا)، إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" إن فلسطين التي وُلد فيها الشيخ ونشأ، والأردن الذي عاش فيه معظم حياته، والأمّة التي كانت الفضاء الذي يتحرًك فيه، حاملًا مشروعها في النهضة والتقدّم، تفقد بوفاة الشيخ أبي أسامة، علمًا من أعلامها، وعالمًا من أبرز علمائها، وداعية من خيرة دعاتها".

وأضافت: "كانت قضيّة فلسطين حاضرة دائمًا في خطب ومحاضرات العالم وكتبه وكتاباته، وقد كان قدوة في أقواله وسلوكه ومسيرته".

وتابعت: "ها هو يلتحق بكبار العلماء الذين زاملهم ورافقهم في مسيرة العلم والدعوة، وأبرزهم: د عبد الله عزّام، و د.محمد عبد القادر أبو فارس، ود.راجح الكردي، ود. عمر سليمان الأشقر، ود. إبراهيم زيد الكيلاني، ود. فضل حسن عباس، وغيرهم من العلماء والدعاة".

 وأكملت: "رحم الله أبا أسامة رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وذويه وعائلته وتلاميذه ورفاق دربه في العلم والدعوة جميل الصبر، وحسن العزاء، وعوّض الجميع عوض خير".

#صلاح الخالدي

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