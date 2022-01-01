مخطط لمضاعفة مساحة "هداسا التلة الفرنسية" 5 مرات

القدس المحتلة/سما/

صادقت اللجنة المحلية التابعة لبلدية الاحتلال على مخطط لمضاعفة مساحة مستشفى "هداسا التلة الفرنسة" 5 مرات على أرض مساحتها 111 دونماً.

وقالت صحيفة "كول هاعير" الإسرائيلية إن اللجنة المحلية الإسرائيلية صادقت الأربعاء على الخطة التي توجب الحصول أيضاً على موافقة اللجنة اللوائية التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.



ومعلوم أن مستشفى "هداسا التلة الفرنسية" مقام على أراضي بلدة العيساوية بالقدس الشرقية ضمن مستوطنة "التلة الفرنسية".



وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تقضي بإقامة برج من 15 طابقاً و7 مبانٍ جديدة ومهبط طائرات هليكوبتر.



وذكرت أنه بموجب الخطة ستتم مضاعفة أعداد الأسرة في المستشفى من 350 سريراً إلى 1300 سرير لتجعله أحد أكبر المستشفيات الإسرائيلية.

ويشمل المشروع واجهة تجارية في خط الشارع الذي يفتح باتجاه الحديقة الداخلية للمستشفى.

وبحسب الصحيفة فإنه "سيتم الحفاظ على المبنى التاريخي القديم وتحويله إلى فندق".