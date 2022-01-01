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سفير ياباني سابق بفلسطين ينشر صورة لقبة الصخرة ويعلق: عيوننا إليك ترحل كل يوم

السبت 29 يناير 2022 08:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير ياباني سابق بفلسطين ينشر صورة لقبة الصخرة ويعلق: عيوننا إليك ترحل كل يوم



القدس المحتلة/سما/

نشر السفير الياباني في لبنان والسفير السابق لدى دولة فلسطين تاكيشي أوكوبو، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” صورة لمدينة القدس وهي تكتسي الثوب الأبيض بعد تساقط الثلوج، مقتبسا من أغنية لفيروز.

وقال تعليقا على الصورة: “مدينة القدس مكللة بالثلوج”، مشيرا إلى أنه حصل عليها من صديق فلسطيني يدعى علي قليبو.

واقتبس في آخر التغريدة مقطعا من أغنية “زهرة المدائن” لفيروز: “عيوننا إليكِ ترحل كل يوم”.

والسفير الياباني أوكوبو، معروف بتفاعله مع بعض القضايا العربية عادة. وفي التعليقات، قدم فلسطينيون له الشكر على مبادرته التي عبر فيها عن حبه لفلسطين والقدس.

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