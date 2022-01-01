مصادر : قوة اسرائيلية خاصة تستعد لاقتحام هذه المنطقة بالضفة لاستهداف المطلوبين

غزة/سما/

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم السبت، إن 4 عمليات إطلاق نار متتالية وقعت خلال 4 ساعات في الضفة، أُولاها عندما أطلقت مركبةٌ النار تجاه نقطة لجيش العدو قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس، والثانية استهدَف خلالها مقاوِمون برجاً عسكرياً عند حاجز «دوتان» جنوب جنين، ثمّ فتح مقاومون، في الثالثة، النار تجاه دورية لقوات الاحتلال أثناء تواجدها قرب قرية بير الباشا في جنين، لتَختتم الليلة أحداثها بحادثة رابعة أُطلقت فيها نيران كثيفة نحو بؤرة «أفيتار» الاستيطانية في بيتا قرب نابلس.

وبحسب الصحيفة، شهدت منطقة شرق نابلس عمليتَي إطلاق نار خلال اليومين الماضيين، ما يشي بدخول نقطة اشتباك جديدة إلى المشهد المشتعل في الضفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رجالات المقاومة المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي في نابلس، قولها، إن هناك حذر كبير من توغل الاحتلال في نابلس، والاستعداد لمواجهة قوة خاصة إسرائيلية في المدينة.



وجاء هذا في وقت أَطلق فيه شبّان مطلوبون لجيش العدو دعوات إلى الفلسطينيين لتجنُّب الدخول بمركباتهم إلى أزقّة البلدة القديمة ليلاً، وإبلاغ المطلوبين مسبقاً في حال اضطرّوا لذلك.

وفسّر المصدر، هذه الدعوات بأنها تأتي في إطار الحذر من العدو، والاستعداد لمواجهة عملية لقوّة خاصة إسرائيلية قد تقع في أيّ لحظة بمدينة نابلس، في ظلّ وجود عدد من المقاومين المطارَدين هناك.