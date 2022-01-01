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وفاة علامة التفسير صلاح الخالدي

السبت 29 يناير 2022 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة علامة التفسير صلاح الخالدي



عمان/سما/

توفي الجمعة، علامة التفسير وعلوم القرآن الكريم، الشيخ صلاح عبد الفتاح الخالدي، بعد معاناة مع فيروس "كورونا" في الأردن.

والخالدي 74 سنة، المختص في تفسير القرآن من مواليد مدينة جنين في فلسطين، قبل أن تهاجر أسرته إلى الأردن.

وتلقى الخالدي العلم الشرعي في الأزهر عام 1965، وحصل على شهادة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وكانت رسالته بعنوان "سيد قطب والتصوير الفني في القرآن".

والخالدي عمل مدرسا في عدة جامعات أردنية، وهو من وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ولدى الخالدي عشرات المؤلفات في التفسير، ركز في بعضها على الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وناقش تفسير الطبري، والتفسير والتأويل في القرآن، وغيرها.

#صلاح الخالدي

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