شاهد: قراصنة يخترقون كاميرات أمنية بشوارع "تل أبيب"

ذكرت قناة عبرية، أن مجموعة قرصنة إيرانية، اخترقت الكاميرات الأمنية من شوارع تل أبيب، ومنطقة حائط البراق في القدس المحتلة.

وأوضحت "القناة 13" العبرية، أن مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "عصا موسى" نشرت فيديو يتضمن مناطق متفرقة من تل أبيب وأماكن حساسة في فلسطين المحتلة.



وكتبت مجموعة القراصنة باللغة العبرية: "لقد قمنا بمراقبتكم، في كل لحظة وفي كل خطوة.. هذا مجرد جزء واحد من مراقبتنا لأنشطتك من خلال الوصول إلى الكاميرات الأمنية"، مضيفة: "سنضربك بطريقة لا تستطيع تصورها".

يظهر الفيديو صورا لأماكن مختلفة في فلسطين المحتلة، مثل حائط البراق، مفرق هشالوم في تل أبيب، ومنصة الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وأحياء سكنية مختلفة وطرق وتقاطعات.

"Moses Staff" releases video showing it has access to wide range of CCTV footage inside the Zionist Regime. pic.twitter.com/HLjRsGrw93