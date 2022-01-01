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الاتحاد الأوروبي يُطالب بالإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي

السبت 29 يناير 2022 07:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يُطالب بالإفراج الفوري عن الأسير محمد الحلبي



غزة/سما/

طالب الاتحاد الأوروبي، مساء يوم الجمعة، بضرورة الإفراج الفوري عن الأسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي محمد الحلبي. وقال الاتحاد، في بيانٍ صحفي: "يجب إطلاق سراح الأسير الحلبي في أسرع وقت ممكن إذا لم تثبت إدانته"، مُشيراً إلى أنّ القانون الدولي يُحتم أنّ تكون العملية القضائية سريعة وعادلة ونزيهة".

وأضاف: "لا يمكن أنّ يظل حلبي رهن الاحتجاز إذا لم يتم إثبات التهم الموجهة إليه، ويجب أنّ تكتمل هذه المحاكمة الآن". وتابع الاتحاد: "إنّ محامي ومناصروا محمد الحلبي قاموا بإطلاع مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والدول ذات التفكير المماثل على آخر التطورات في قضيته.

واختتم بيانه بالقول: "لقد قضى محمد أكثر من ٥ سنوات في السجن دون حكم، وفي تاريخ ٨ شباط، ستقرر المحكمة العليا ما إذا كان سيتم تمديد اعتقاله للمرة الثالث والعشرين".

#الاتحاد الاوروبي #الاسير محمد الحلبي

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