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بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات

الخميس 27 يناير 2022 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بينها 3 عربية.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس إفريقيا وجدول المباريات



وكالات / سما /

أسدل الستار أمس الأربعاء عن دور الـ16 من النسخة الـ33 لبطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم، والتي تستضيفها الكاميرون في الفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وأسفر الدور ثمن النهائي عن تأهل 8 منتخبات، بينها 3 منتخبات عربية، إلى الدور المقبل وهي: تونس، المغرب، مصر، بوركينا فاسو، غامبيا، الكاميرون والسنغال وغينيا الاستوائية.

جدول مباريات الدور ربع النهائي من البطولة القارية:

- يوم السبت 29 يناير:

غامبيا ضد الكاميرون

بوركينا فاسو ضد تونس

- يوم الأحد 30 يناير:

مصر ضد المغرب

السنغال ضد غينيا الاستوائية

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