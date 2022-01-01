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مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)

الخميس 27 يناير 2022 12:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجندة إسرائيلية تعتدي بالضرب على فتاة فلسطينية وتنزع حجابها بالقوة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

 بثت القناة 13 الإسرائيلية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اعتداء مجندة إسرائيلية على فتاة فلسطينية عقب اعتقالها.

ويظهر الفيديو الفتاة مصابة بحالة من الذهول والصدمة بينما توجه لها المجندة الإسرائيلية الشتائم وتقوم بتوبيخها.

ولم تبادر الفتاة الفلسطينية بالرد بسبب منعها من قبل المجندة، التي تدعى أوريان بن خليفة، والتي كانت تواصل ضربها وركلها وشتمها، متهمة إياها بالاعتداء على رجال الشرطة وإلقاء الحجارة عليهم.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن المقطع الذي بثته، تم تصويره من قبل المجندة قبل شهر ونصف، ويحتوي على إهانات لفظية وجسدية للفتاة الفلسطينية، علاوة على نزع حجابها بالقوة، حيث أُبلغت أثناء تعنيفها أنها رهن الاعتقال.

 

 

 

#فلسطين #الاحتلال الاسرائيلي #اعتداءات اسرائيلية

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