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زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع

الأربعاء 26 يناير 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع



وكالات / سما /

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وحده في العالم، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا منذ بداية تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المكتشفة زاد بنسبة 5% مقارنة بالأيام السبعة السابقة، والوفيات بنسبة 1%.

وبحسب أرقام المنظمة بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، 21 مليونا و362288 إصابة، وتم تسجيل  49890 حالة وفاة.

كما تم تسجيل زيادة في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (10-16 يناير) في شرق البحر الأبيض المتوسط ​ بنسبة 39%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 36%، وأوروبا بنسبة 13%، كذلك في إفريقيا وأمريكا ارتفعت الإصابات بنسبة 13%.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 352 مليونا و796704 إصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية تفشي الجائحة وحتى يوم 25 يناير الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في نفس الفترة 5 ملايين و600434 حالة وفاة في العالم.

#فيروس كورونا #المصابين #منظمة الصحة العالمية #العالم

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