الحكومة: انتهاء دوام الطلبة والموظفين غدا الساعة 12.30 وتعطيل المدارس والوزارات الخميس

رام الله/سما/

أعلنت الحكومة الفلسطينية ،عن قرارات بشأن دوام الموظفين والمدارس، خلال اليومين المقبلين، في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي قطبي.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم "إنه نظرا للظروف الجوية المتوقعة خلال اليومين المقبلين، فقد تقرر انتهاء دوام الطلبة والموظفين في جميع الوزارات ليوم غد الأربعاء الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، على أن تعطل المدارس والوزارات يوم الخميس27 كانون ثاني مع استمرار دوام الأشغال العامة والبلديات والدفاع المدني لتقديم المساعدة للمواطنين خلال الظروف الجوية المتوقعة".