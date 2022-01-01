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5 فوائد صحية لتناول "اللفت "

الثلاثاء 25 يناير 2022 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 فوائد صحية لتناول "اللفت "



وكالات / سما /

ما هو أكثر شيء نحبه في الشتاء؟ سيكون الرد الشائع بالتأكيد هو الفواكه والخضروات التي يجلبها الموسم، من القرنبيط الطازج والجزر إلى البازلاء، ومن المنتجات الشتوية المشهورة الأخرى اللفت ، تحتل هذه الخضروات الجذرية ذات اللون الأبيض مكانة ثابتة في كل مطبخ تقريبًا خلال هذا الوقت من العام ،تأتي هذه الخضروات محملة بالعديد من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، واللفت غنى بالفيتامينات A و B و C و E و K والكالسيوم والحديد والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها التي تساعد على تغذيتنا من الداخل خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "food-ndtv".

5 فوائد صحية للفت، حسب أخصائية التغذية لوفنيت باترا

يقلل من مخاطر الاصابة بالسرطان

يحتوي اللفت على جلوكوزينولات، وهى مواد كيميائية نباتية قد تساعد في منع جميع أنواع السرطان ، من الثدي إلى البروستاتا.

يخفض ضغط الدم

توفر الأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائية ، مثل اللفت ، فوائد متعددة لصحة الأوعية الدموية، وتشمل خفض ضغط الدم وتثبيط التصاق الصفائح الدموية ببعضها البعض.

يحمي صحة العين

اللفت غني بمادة اللوتين المضادة للأكسدة. هذا يحافظ على صحة عينيك ويقي من مشاكل مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

يقلل مشاكل الأمعاء

اللفت غذاء غني بالألياف يمكن أن يساعد في تقليل انتشار التهاب الرتج عن طريق امتصاص الماء في القولون وتسهيل حركات الأمعاء.

إنقاص الوزن

يحتوي اللفت على دهون معروفة بتعزيز عملية الأيض، يمنع تراكم الدهون في الجسم ، ويحافظ أيضًا على مستويات السكر في الدم.

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