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الليكود يرص صفوفه ويدعم نتنياهو

الثلاثاء 25 يناير 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يرص صفوفه ويدعم نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

 بدأ حزب الليكود اليميني الإسرائيلي رص صفوفه بعد إعلان رئيسه بنيامين نتنياهو مساء أمس أنه لن يوافق على التوصل إلى صفقة قضائية تنهي حياته السياسية وسيواصل قيادة الليكود والمعسكر القومي.

ونشر غالبية أقطاب الحزب الذين خططوا للتنافس على رئاسته في يوم ما بعد نتنياهو، بيانات أكدوا فيها ضرورة مواصلة العمل سوية لإسقاط الحكومة الحالية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وفي خضم التطورات في الحلبة الحزبية تعهد رئيس “أمل جديد” جدعون ساعر بألا يعود إلى حزب الليكود، وخلال جلسة لكتلته قال إنه ليس طرفًا في النزاع الداخلي داخل الليكود.

يشار إلى أن حزب الليكود قال إنه يجب على لجنة التحقيق التي تقرر تشكيلها أول أمس أن تحقق في دوافع أعضاء الحكومة الحالية الذين عارضوا في حينه الصفقة القديمة وأقروها الآن، بعد تأخر استمر عدة سنوات وكلف خزانة الدولة عدة مليارات شيكل إضافية.

القدس

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