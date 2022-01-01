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"أيزنكوت": يجب تليين الموقف تجاه غزة وعدم ربطه باستعادة الجنود الاسرائيليين

الأحد 23 يناير 2022 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أيزنكوت": يجب تليين الموقف تجاه غزة وعدم ربطه باستعادة الجنود الاسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

أعرب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق "غادي أيزنكوت عن رفضه للسياسة الإسرائيلية الحالية تجاه قطاع غزة، مطالباً بمواقف أكثر ليونه ورفع الحصار.
 
وقال آيزنكوت، خلال مقابلة له مع صحيفة معاريف العبرية "إن الجيش خرج من هناك منذ أكثر من 10 سنوات وأنه يتوجب تليين الموقف حول تخفيف الحصار على قطاع غزة وعدم ربطه باستعادة جثث الجنود والإسرائيليين المحتجزين هناك".
 
وتابع: "التسوية في غزة مجمدة بسبب جثث جنديين ومواطنين آخرين، وهذا غير منطقي فقد خرجنا من هناك ويتوجب الليونة بهذا السياق".
 
كما هاجم أيزنكوت قيادة الجيش الإسرائيلي الحالية، وأضاف "إن الكثير من جنودنا باتوا يفضلون الخدمة في وحدات غير قتالية مثل وحدات السايبر ولواء الاستخبارات 8200، ووحدات التكنولوجيا"، لافتاً إلى وجود تراجع كبير في الاستعداد للذهاب إلى وحدات المشاة القتالية التي تحتاج إلى تضحية".
 
وأعرب أيزنكوت عن قلقه لعدم وجود نظرية أمنية ثابتة في إسرائيل حول ما الذي تريده من الفلسطينيين، وبالتالي إمكانية الذهاب نحو دولة واحدة متعددة القوميات، لافتًا إلى أن هذا الخيار بمثابة كابوس لبلاده.
 
وحول تواجد حركة حماس في الضفة الغربية، أضاف "قوة حماس في الضفة تصل إلى ما بين 70-80%، مبينًا أن ذلك جاء نتيجة انعدام الاستراتيجية في التعامل مع الشأن الفلسطيني، وفي حال أجريت انتخابات ديمقراطية ستفوز الحركة".

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