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مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل "أوسلو"

السبت 22 يناير 2022 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: السلطة الفلسطينية تطالب بإطلاق سراح 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل "أوسلو"



رام الله/سما/

كشف مصدر فلسطيني في رام الله، أن السلطة طلبت من إسرائيل، ضمن الاتصالات بين الطرفين، أن تطلق سراح الأسرى القدامى والمرضى، بينهم 25 أسيراً ممن يقبعون في السجون منذ ما قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو، 1993.

وقال المصدر إنه بموجب هذه الاتفاقيات، يترتب على إسرائيل أن تطلق سراح جميع الأسرى الذين أدينوا في المحاكم ما قبل التوقيع على الاتفاقيات، الذي تم في سنة 1995، وقد تم إطلاق سراح غالبيتهم، على ثلاث دفعات، وامتنعت عن إطلاق سراح الدفعة الرابعة، وهكذا أبقت 25 أسيراً داخل السجون.حسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية


 
ويوجد في السجون الإسرائيلية اليوم حوالي 5 آلاف أسير. ويوجد بينهم 117 أسيراً مضى على اعتقال كل منهم 20 عاماً، وهم الذين يطلق عليهم اسم "عمداء الأسرى". وحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله، فإن قائمة "عمداء الأسرى" ضمت أسيرين جديدين، هذا الأسبوع، مع بلوغ حازم صادق القواسمي (43 عاماً) من الخليل، وعماد راجح سرحان (43 عاماً) من مدينة حيفا، 20 عاماً. ومن بين "عمداء الأسرى" يوجد نحو 35 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاماً، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر"، منهم 25 أسيراً معتقلون منذ ما قبل "أوسلو".

#السلطة الفلسطينية #اسرى ما قبل أوسلو

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