اّلاف الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرة لـلنقب ودعما لعائلة الصالحية بالشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

لبى اّلاف الفلسطينيين نداء الفجر العظيم بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك فجرا، نصرة لأهل النقب المحتل في ظل الهجمة التي يتعرضون لها، ودعمًا لعائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وكانت حراكات شبابية دعت لأوسع مشاركة حاشدة في "الفجر العظيم" اليوم الجمعة، وحملت عنوان "النقب الثائر".

ويشهد النقب احتجاجات واسعة ضد عمليات تجريف أراضيهم التي تقوم بها سلطات الاحتلال من أجل إقامة أحراش عليها، لإنكار ملكيّة أهالي النقب لأراضيهم الخاصّة، وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات كبيرة بصفوف أهالي النقب.

ويقضي 5 من أفراد عائلة الصالحية ليلتهم هذه في السجن، بينما يبيت بقية أفراد العائلة عند الأهل والأقارب، بعد هدم منازلهم في حي الشيخ جراح وإخلاؤهم بالقوة من الأرض لصالح البلدية.