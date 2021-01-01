أفضل 5 فواكه وخضروات لتقوية الجهاز المناعي

وكالات / سما /

تعد أعراض البرد والإنفلونزا شائعة خلال الطقس البارد، ولذلك من المهم الحفاظ على نظام المناعة سليما وصحيا في هذه الأثناء.

وتشير التقارير الطبية لمؤسسة NICE أن البالغ العادي يمكن أن يصاب ما بين مرتين إلى ثلاث مرات بنزلة البرد كل عام، فيما يمكن أن يواجه الأطفال هذه التجربة ما بين خمس إلى ثماني نزلات برد سنويا.

وفي ظل انتشار الأمراض بشكل واسع في الشتاء من الضروري الاعتناء بجهاز المناعة لضمان قدرته على محاربة أي عدوى تعترض طريقه، وقد يساعد في ذلك تناول الكثير من الفواكه والخضروات.

وقال خبراء النبات في J Parker’s: "كانت هناك دراسات متعددة توضح كيف يمكن لنظام غذائي نباتي وأولوية نباتية أن يساعد في الحفاظ على صحة الخلايا المناعية، وذلك بفضل العناصر الغذائية التي توفرها العديد من النباتات".

وتعمل جميع الفواكه والخضروات على إحداث عجائب لصحتنا، ولكن بعضها يكون أكثر فاعلية عندما يتعلق الأمر بدعم جهاز المناعة أكثر من غيرها. وفي ما يلي أهم خمسة نباتات لتعزيز المناعة يجب دمجها في نظامنا الغذائي.

الفلفل الأحمر

بشكل عام، عند البحث عن الأطعمة التي تقوي المناعة، تعد الفاكهة والخضروات الملونة رهانا آمنا.

والفلفل الأحمر مليء بالبيتا كاروتين، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة العيون والجلد وفقا لخبراء J Parker.

وقالوا: "لتعزيز المناعة، الفلفل الأحمر متوسط ​​الحجم يوفر 152 ملغ من فيتامين C"، وهذا ما يعادل ضعف كمية فيتامين C مقارنة بالبرتقال، ويمكن أن يساعد الجسم على محاربة العدوى من خلال تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء.

البروكلي

غالبا ما يوصف البروكلي بأنه طعام خارق، وهذه هي الحقيقة بالتأكيد لأنه يحتوي على مستويات عالية من فيتامين C الداعم للمناعة ومضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة.

وأوضح الخبراء: "يحتوي البروكلي أيضاعلى الزنك والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يدعم الجسم ويحافظ على عمل الجهاز المناعي على النحو الأمثل، بينما تساعد فيتامينات B على دعم مستويات الطاقة".

البطاطا الحلوة

بالإضافة إلى كونها متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق للطهي، فإن البطاطا الحلوة مليئة بالعناصر الغذائية لتعزيز الحياة الصحية.

ويوفر بيتا كاروتين مستوى عال من فيتامين A الذي يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز وظيفة المناعة. كما تحتوي البطاطا الحلوة أيضا على فيتامينات C وB6.

الإشنسا

الإشنسا هو مكمل عشبي مشهور جدا يتواجد بشكل أساسي في الولايات المتحدة وجنوب كندا، وله استخدامات عديدة، وهو مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة.

وأظهرت العديد من الدراسات تأثير إشنسا الإيجابي على جهاز المناعة، وغالبا ما يُقترح كعلاج لنزلات البرد، وذلك بفضل دوره كمنشط مناعي يمكن أن يساعد في تعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء.

ويمكن صنع شاي الإشنسا عن طريق سكب الماء الساخن على أوراق أو جذور النبات، ولا ينصح بشرب هذا الشاي على معدة فارغة لأنه قد يتسبب في الشعور بعدم الراحة.

التفاح

توجد عبارة شهيرة تقول بأن "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، وعلى الرغم من أن هذا ليس صحيحا بنسبة 100%، إلا أنه قد يكون هناك بعض المزايا فعليا للتفاح لأنه مليء بالفوائد الصحية.

ووجدت الأبحاث أن التفاح يمكن أن يساعد في تحسين صحة الأمعاء ويوفر مستويات عالية من فيتامين C، ما يساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

ومع وجود الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة، تتجاوز فوائد التفاح مجرد كونه مفيدا لجهاز المناعة.