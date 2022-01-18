"أبو فلة" ينجح في جمع 11 مليون دولار لإغاثة اللاجئين ويدخل موسوعة غينيس (فيديو)

وكالات/سما/

نجح اليوتيوبر الكويتي الشهير حسن سليمان، المعروف بين النشطاء باسم “أبو فلة” في جمع مبلغ التبرعات الذي أطلق حملة “حملة أجمل شتاء في العالم” لأجله، قبل 11 يوما وظل طيلة هذه الفترة في بث مباشر دون انقطاع حابسا نفسه داخل غرفة زجاجية.



واليوم، الثلاثاء، أعلن “أبو فلة” لمتابعيه أن نجح في جمع 11 مليون دولار لمبادرته لدعم اللاجئين في الشتاء.



وأطلق “أبو فلة” مبادرته تلك قبل 11 يوما خلال بث مباشر تفاعل معه الآلاف حول العالم.

وأظهرت مقاطع متداولة لحظة بكاء اليوتيوبر ابو فله فور الوصول الى 10 مليون دولار وخروجه من الغرفة الزجاجية بعد هتاف الجمهور “اطلع .. اطلع”.

وأطلق على حملته اسم “أجمل شتاء في العالم”، وبالفعل نجح في تخطي المبلغ المستهدف. وقرر أن لا يقطع البث ولا يخرج من غرفته في منطقة “برج بلازا” في محيط برج خليفة بدبي، قبل الوصول إلى 11 مليون دولار.



أبو فلة يدخل موسوعة غينيس

ودخل “أبو فلة” موسوعة غينيس لاكثر عدد من المشاهدين على بث مباشر لعمل خيري.

وبلغ أجمالي مشاهدات بث “أبو فلة” خلال مده البث أكثر من 159 مليون مشاهدة.

وكان أبوفلة أعلن عن تحدي يوم 7 يناير، يتمثل في حبس نفسه داخل غرفة زجاجية في مدينة دبي، ولم يخرج منها إلا بعد تحقيق المبلغ المنشود 10 مليون دولار لمساعدة اللاجئين.

وستخصص هذه التبرعات التي جمعها أبوفلة وفق ما أعلن هو. لدعم أكثر من 100 ألف أسرة من اللاجئين والمحتاجين الذين يعيشون في الخيام بظل أجواء الشتاء القارسة.

وانهالت التبرعات على “أبوفلة” بعدما بدأ الحملة إذ تخطى عدد المشاركين في الحملة حتى اليوم أكثر من 153500 متبرع.

وفي اليوم ال 11 من المبادرة، أعلن أبوفلة تخطي هدفه بالنجاح في جمع 11 مليون دولار في الحملة الخيرية لدعم اللاجئين.

ويشار إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي تبرع بمبلغ 1.1 مليون دولار ضمن حملة أبوفلة.

#أبو_فلة يخرج من غرفته الزجاجية بعد جمع 11 مليون دولار تبرعات للاجئين#شاهد_سكاي pic.twitter.com/EnzPZ5zBdl — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) January 18, 2022

لحظة إحتفال ابو فلة بعد النجاح بتحقيق 10 مليون دولار لحملة "لنجعل شتاءهم أدفأ" ❤️ pic.twitter.com/5yrMueZTG4 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 18, 2022