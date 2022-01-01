كأس إفريقيا: ترتيب المنتخبات بعد نهاية منافسات 3 مجموعات والمتأهلين للثمن النهائي

ياوندي/سما/



أسدل الستار اليوم الثلاثاء على مباريات المجموعتين الثانية والثالثة للنسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل.

وتأهلت 6 من المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية رسميا إلى دور الـ16 مع انتهاء منافسات المجموعات الثلاث الأولى، إضافة إلى صعود منتخب نيجيريا مبكرا إلى الدور ذاته، قبل انتهاء منافسات المجموعة الرابعة.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي متصدر ووصيف كل من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الأولى:

1- الكاميرون - 7 نقاط (تأهلت)

2- بوركينا فاسو - 4 نقاط (تأهلت)

3- كابو فيردي (الرأس الأخضر) - 4 نقاط

4- إثيوبيا – نقطة واحدة.

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثانية:

1- السنغال - 5 نقاط (تأهلت)

2- غينيا - 4 نقاط (تأهلت)

3- مالاوي - 4 نقاط

4- زيمبابوي - 3 نقاط.

- الترتيب النهائي لمنتخبات المجموعة الثالثة:

1- المغرب - 7 نقاط (تأهل)

2- الغابون - 5 نقاط (تأهلت)

3- جزر القمر – 3 نقاط

4- غانا – نقطة واحدة.

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الرابعة:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط (تأهلت)

2- مصر برصيد 3 نقاط

3- غينيا بيساو برصيد نقطة واحدة

4- السودان برصيد نقطة واحدة.

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة الخامسة:

1- ساحل العاج برصيد 4 نقاط

2- غينيا الاستوائية برصيد 3 نقاط

3- سيراليون برصيد نقطتين

4- الجزائر بدون نقاط.

- الترتيب الحالي لمنتخبات المجموعة السادسة:

1- غامبيا برصيد 4 نقاط

2- مالي برصيد 4 نقاط

3- تونس برصيد 3 نقاط

4- موريتانيا بدون رصيد (ودعت البطولة رسميا).