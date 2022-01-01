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فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون

الأربعاء 19 يناير 2022 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون



واشنطن/سما/

قالت شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" اليوم الثلاثاء، إن علاجها الفموي "باكسلوفيد" أظهر فعاليته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" خلال الاختبارات المعملية.


 وجاء في بيان للشركة: "شاركت فايزر اليوم نتائج دراسات متعددة توضح أن الفعالية المختبرية للنيرماترلفير، مثبط الأنزيم البروتيني الرئيسي النشط لدواء باكسلوفيد، يتم الحفاظ عليه ضد متحور أوميكرون".


وأضاف: "مجتمعة، تشير هذه الدراسات في المختبر إلى أن باكسلوفيد لديه القدرة على الحفاظ على تركيزات البلازما مرات عدة أعلى من الكمية المطلوبة لمنع أوميكرون من التكاثر في الخلايا".

وقال كبير المسؤولين العلميين في شركة "فايزر" ميكائيل دولستن، في البيان إن "باكسلوفيد" مصمم خصيصا للاحتفاظ بكفاءته ضد المتحورات المختلفة لفيروس كورونا الجديد.

وأشار البيان إلى أن "باكسلوفيد" متاح حاليا فقط للاستخدام الطارئ أو المشروط في العديد من البلدان حول العالم. "باكسلوفيد" هو علاج حبوب لحالات كوفيد الخفيفة إلى المتوسطة.
ويسمح بتناوله للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر ويزنون 88 رطلا (40 كيلوجراما تقريبا)، والذين هم أكثر عرضة للتطور إلى حالات إصابة حادة.

#كورونا #أوميكرون #باكسلوفيد #فيروس كورونا #وباء كورونا

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