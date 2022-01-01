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أحد رموز المقاومة الشعبية

استشهاد الشيخ سليمان الهذلين متأثرا بإصابته قبل أيام من قبل قوات الاحتلال بالخليل

الإثنين 17 يناير 2022 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الشيخ سليمان الهذلين متأثرا بإصابته قبل أيام من قبل قوات الاحتلال بالخليل



رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة صباح اليوم الاثنين استشهاد الشيخ سليمان الهذلين  (75 عاما)متأثرا بإصابته قبل أيام من قبل قوات الاحتلال بالخليل

كما قال محافظ الخليل اللواء جبرين البكري،" اسشهد الشيخ سليمان الهذالين رحمه الله، أحد رموز المقاومة الشعبية، الرحمه والمجد للشهداء الأبرار".


وكان الهذلين اصيب بجروح خطرة جراء تعرضه للدعس خلال تصديه لقوات الاحتلال في مسافر يطا جنوب الخليل في الخامس من الشهر الحالي.

وقال الناشط في لجان الحماية جنوب الخليل فؤاد العمور في حينها ، ان قوات الاحتلال الإسرائيلية استولت على عدد من مركبات المواطنين في قرية أم الخير بمسافر يطا، وتصدى لهم مجموعة من النشطاء الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الناشط الشيخ سليمان الهذلين بجروح خطرة جراء دهسه من قبل "الونش" المرافق لقوات الاحتلال.

وقد قام السائق بالفرار بعد عملية الدهس، وهربت الشرطة الإسرائيلية بعد مشاهدتها لحادثة الدهس دون ان تقدم له اية اسعافات او تبلغ عن اصابته.

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