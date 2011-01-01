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بعد 23 عاما في المحاكم .. طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

الإثنين 17 يناير 2022 08:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 23 عاما في المحاكم .. طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح



القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم بلدية الاحتلال، قبل قليل، عقار عائلة صالحية في حي الشيخ جراح في مدينة القدس، لتنفيذ قرار "الاخلاء".

وأوضح محمود صالحية أن قوات الاحتلال بأعداد كبيرة وطواقم البلدية، اقتحموا عقاره بعد محاصرته بالكامل، وشرعوا بعملية الاخلاء.

ويتألف عقار صالحية من منزلين ومنشأة تجارية وقطعة أرض، ويأتي ذلك بعد 23 عاما خاضتها العائلة في المحاكم لحماية عقارها، الا أن البلدية صادرتها بحجة المنفعة العامة.

ويبعد عقار عائلة صالحية عدة أمتار عن فندق شبرد الذي هدم عام 2011 وبني على أنقاضه 28 وحدة استيطانية ويتم العمل هذه الأيام على توسيع عدد الوحدات الاستيطانية فيه، وإضافة الى مخطط لجمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية لتحويل قصر المفتي البالغة مساحته 500 مترا الى كنيس، وأرض يجري مساحتها 25 دونما "كرم المفتي" يجري تحويلها لحديقة عامة.

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