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تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

الأحد 16 يناير 2022 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران



وكالات - سما-

نشر موقع مختص بتحليل البيانات الاستخباراتية والاستطلاعية قائمة تضم سبع منشآت استراتيجية إسرائيلية من المفترض أن تقصفها إيران ردا على هجوم محتمل من قبل الدولة العبرية.

وذكر تقرير نشره مركز The Cyber Shafarat–Treadstone 71: "في حال هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية في إيران، مهما نجحت هذه العملية أم فشلت، هناك سبع نقاط استراتيجية في إسرائيل قد تشن إيران ضربات صاروخية عليها في الساعات القليلة الأولى بعد الهجوم الإسرائيلي".

وأوضح التقرير أن هذه المنشآت تحظى بأهمية استراتيجية قصوى، ما يجعل من قصفها انتقاما مناسبا للهجوم الذي من المفترض أن تشنه إسرائيل.

وهذه المنشآت الاستراتيجية السبع هي: 

مركز الأبحاث النووية في ديمونا الذي يضم منشآت خاصة بإنتاج البلوتونيوم وبنى تحتية أخرى خاصة بالأسلحة النووية،
منشأة تيروش التي تعد أول موقع لتخرين رؤوس حربية استراتيجية منها رؤوس نووية في إسرائيل،
منشأة عيلبون التي تعد ثاني موقع لتخزين رؤوس نووية تكتيكية في إسرائيل.
منشأة كفار زخاريا (كفر زكريا) التي تعد مخصصة لتخزين ونشر صواريخ نووية.
مختبر ناحال سوريك للبحوث النووية الذي يعد موقعا مخصصا لبحث وتصميم وإنتاج الأسلحة.
منشأة يودفات التي تعد مخصصة لتركيب الأسلحة النووية،
منشأة "رفائيل رفائيل" التي يعتقد أنها تعمل خصوصا على تركيب الأسلحة النووية.

وقدر التقرير فرص نجاح الهجوم الإيراني المفترض على هذه المنشآت بصواريخ من نوع "دزفول" و"الحاج قاسم" بأكثر من 85%.

المصدر: The Cyber Shafarat–Treadstone 71

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