عرض مؤلفات الرئيس عباس في المكتبة العامة لبلدية محافظة الخليل

الخليل / سما /

عرض مؤلفات الرئيس محمود عباس في المكتبة العامة لبلدية محافظة الخليل لكي يكون بإمكان المواطنين الاطلاع عليها وقراءتها.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عرض مؤلفات الرئيس بعد ان جرى في آب الماضي عرضها في العاصمة القدس.

وتسلم رئيس بلدية الخليل تيسير ابو سنينة المجموعات الاولى من عوض عوض رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في وزارة شؤون القدس بحضور وفد من محافظة الخليل وأمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين جهاد القواسمة .

وقال رئيس البلدية: “المجموعة تضم عدد من الكتب القيمة، والتي يتحدث فيها الرئيس عن اتفاق أوسلو وتونس والحركة الصهيونية وبدايات منظمة التحرير الفلسطينية والنضال”. وأضاف: “إنها المرة الأولى التي تعرض فيها مؤلفات الرئيس في محافظة الخليل، وندعو المواطنين وطلاب الجامعات الاطلاع عليها وقرأتها حيث تتضمن في مجموعها عرضا يوثق الصراع العربي الفلسطيني”.

وقد صدر عن الرئيس مكتبة من عشرات المؤلفات من بينها “مباحثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية” و”الاستقطاب الديني والعرقي في إسرائيل”، و”إسرائيل وجنوب إفريقيا العنصريين”، و”طريق أوسلو” و”سقوط حكومة نتنياهو” و”بعضا من الحقيقة” وغيرها من المؤلفات.

من ناحيته، قال رئيس وحدة العلاقات العامة والدولية والاعلام في وزارة شؤون القدس عوض عوض، إن “وضع هذه الكتب في المكتبات العامة يأتي في سياق نشر فكر وثقافة الرئيس من خلالها ولتكون مراجع سياسية مهمة “.

وأضاف عوض: “أصدر الرئيس 156 كتابا خلال مسيرته السياسية المستمرة”، موضحا أن “عرض هذه الكتب في محافظة الخليل، يسهم في نشر ثقافة وفكر الرئيس باعتباره مرجع ثقافي تاريخي مميز ونتمنى من أبناء شعبنا الاطلاع عليها وقراءتها فهي متاحة للجميع”.