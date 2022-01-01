مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

غزة / سما /

أفادت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الأحد، أن "حركة حماس قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية"، تستعرض فيها "الجهود السابقة في المصالحة والتنازلات التي قدمتها".

ونقلت قناة الميادين عم مصادر لم تسمها أن الرؤية تشمل، "عدداً من الإصلاحات للوضع الفلسطيني الداخلي تتمثل في إعادة تشكل منظمة التحرير، وإنهاء التفرد في القرار الفلسطيني، وإجراء الانتخابات في الداخل والخارج".



كذلك لفتت المصادر إلى أن "رؤية حماس تشمل الحوار من دون شروط مسبقة".

يذكر أن وفود 6 فصائل فلسطينية وصلت إلى الجزائر، اليوم الأحد، لبحث ملف المصالحة، وتضم الفصائل ال6ـ: "فتح"، "حماس"، "الجهاد الإسلامي"،" الجبهة الشعبية"، "الجبهة الديمقراطية"، و"الجبهة الشعبية – القيادة العامة".

وأعلنت حركة حماس، تلقي رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، دعوة رسمية، لزيارة الجزائر، للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الفلسطيني.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع رئيس السلطة محمود عباس في السادس من كانون الأول/ديسمير الماضي، على استضافة مؤتمر جامع للفصائل.

وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر، مع وفود الفصائل (كل وفد بشكل منفصل) الرؤية الفصائلية لإمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار.