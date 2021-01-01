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وزيرة الصحة تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب

الأحد 16 يناير 2022 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تدخل الحجر الصحي بعد مخالطة مصاب



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء السبت، أنها دخلت في حجر صحي لمدة 3 أيام، بعد أن خالطت مسؤولا، تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة كيلة في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك: "أنا ذاهبة إلى الحجر 3 أيام" بعد مخالطة المشرف على الإعلام الرسمي أحمد عساف.

وطالبت كل من شارك في الجلوس مع عساف، في خيمة الاعتصام مع الأسير ناصر أبو حميد، في مخيم الأمعري بمدينة البيرة بدخول الحجر المنزلي.

وأوضحت أن مدة الحجر عبارة عن 3 أيام للمطعمين بثلاث جرعات، 5 أيام للمطعمين بجرعتين، و7 أيام للمطعمين بجرعة واحدة.

ودعت الوزيرة من جلسوا مع عساف، إلى إجراء الفحوصات اللازمة، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، بمختبرات وزارة الصحة.

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