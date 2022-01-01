كهرباء غزة تزيد ساعات تشغيل مضخات بركة الشيخ رضوان للحد من تداعيات المنخفض

غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن طواقمها الفنية زادت من عدد ساعات تشكيل مضخات بركة الشيخ رضوان، ومدتها بتيار كهربائي مضاعف، رغم ازمة الكهرباء الناتجة عن ارتفاع الطلب.



وأشارت الشركة في تصريح لها، مساء اليوم السبت، إلى أن ذلك جاء بتوجيهات من المهندس كنعان عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، وبمتابعة حثيثة من المهندس ماهر عايش، مدير عام الشركة، حتى تتمكين فرق بلدية غزة من مواصلة أعمالها المتعلقة بالحد من تأثير المنخفض الجوي الحالي، حيث تسببت الأمطار بارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق.



وفي السياق، أكدت الشركة أنها تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة البلديات ومساندتها في تشغيل مرافقها وتنفيذ أعمالها بالقدر المطلوب في مختلف المحافظات، موضحة أن هذه المبادرة للتأكيد على مبدأ الشراكة في خدمة المجتمع والمواطنين، ولتعزيز التعاون وتطوير سبل تقديم الخدمة.

