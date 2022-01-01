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النائب مروان أبو راس: تداعيات المنخفض الجوي تحت السيطرة

السبت 15 يناير 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب مروان أبو راس: تداعيات المنخفض الجوي تحت السيطرة



غزة / سما /

أكد رئيس لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي النائب مروان أبو راس؛ بأن طواقم البلديات في حالة طوارئ وهي على أهبة الاستعداد لخدمة المواطنين ومعالجة آثار المنخفض الجوي.

وقال النائب أبو راس في تصريح صحفي:" نطمئن المواطنين الكرام بأنه لا داعي للقلق جراء المنخفض الجوي وأن كل تداعيات المنخفض تحت السيطرة".

وأشار إلى أن بلديات قطاع غزة الـ "25" وطواقمها كافة تبذل أقصى الجهود على مدار الساعة وتعمل على تنظيف مصارف المياه وتهيئتها والتأكد من جاهزيتها؛ مؤكدًا أن برك تجميع مياه الأمطار المركزية في المحافظات الخمس تعمل بالشكل المطلوب وكذلك الخطوط الناقلة.

وشكر النائب أبو راس؛ المواطنين الكرام لتحليهم بالمسئولية الاجتماعية وعدم القاء النفايات قرب المصارف العامة المعدة لتصريف واستيعاب مياه الأمطار، داعياً النشطاء والإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتريث ونقل المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية والمساهمة في عدم تخويف المواطنين.

#المجلس التشريعي #مروان أبو راس #المنخفض الجوي

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