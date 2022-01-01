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اشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب نابلس

السبت 15 يناير 2022 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباك بين مقاومين وقوات الاحتلال جنوب نابلس



نابلس / سما /

اشتبك مقاومون فلسطينيون النار، مساء اليوم السبت، مع قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة في منطقة جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن الاشتباك المسلح اندلع بعد استهداف المقاومين بؤرة "أفيتار" الاستيطانية الجاثمة على قمة جبل صبيح.

واستنفرت قوات الاحتلال وعززت من تواجدها في المكان وسط إطلاق وابل من قنابل الإنارة في المنطقة.

ولفتت المصادر المحلية، إلى أن أهالي بلدة بيتا استقبلوا سماع دوي الاشتباكات بالتكبيرات والتهليل وإطلاق الهتافات الداعمة للمقاومة.

وتشهد منطقة جبل صبيح، منذ منتصف العام الماضي فعاليات أسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي الجبل.

#اشتباكات مسلحة #قوات الاحتلال #المقاومة الفلسطينية #نابلس #جبل صبيح

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