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وزارة الزراعة: معدل هطول الأمطار يفوق موسم الشتاء الماضي

السبت 15 يناير 2022 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة: معدل هطول الأمطار يفوق موسم الشتاء الماضي



غزة / سما /

دعت وزارة الزراعة في غزة المزارعين الكرام أخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة والتي تحد من تضرر المحاصيل في حال زيادة هطول الأمطار.

وبينت الوزارة لارتفاع معدلات الهطول عن معدلها للعام الماضي حيث تجاوزت المعدلات ال 181 مل وهو ما يفوق اجمالي موسم الشتاء الفائت بأكمله.

ودعت المزارعين لعمل قنوات مائية لتصريف تجمع مياه الامطار، و سواتر ترابية على حدود المزارع تحمي المحاصيل الزراعية من الغرق.

وأكدت على ضرورة التواصل مع مديريات الزراعة والبلديات في حال حدوث أية طوارئ.

ودعت الوزارة المزارعين في المناطق الحدودية الشرقية لأخذ الاحتياطات والتدابير لاحتمال فتح العبارات و السدود من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
 

#وزارة الزراعة #قطاع غزة

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