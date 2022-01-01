  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات

السبت 15 يناير 2022 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات



الجزائر /سما/

 وصل وفد حركة "فتح"، إلى الجزائر، اليوم السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في اطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن بعد لقائه الرئيس محمود عباس، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر عن استضافة بلاده مؤتمرا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وقال سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عطية للوكالة الرسمية، أن وفد حركة "فتح" يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية محمد المدني، ودلال سلامة، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عطية.

وأضاف أن وفد حركة "فتح"، سيعقد لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين مساء اليوم، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني، واتمام المصالحة الفلسطينية.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية وجهت حتى اللحظة، دعوة إلى (فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والقيادة العامة الجبهة الشعبية)، التي ستصل تباعا إلى الجزائر، للقاء المسؤولين الجزائريين كل على حدة.

#الرئاسة الجزائرية #الجزائر #المصالحة الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية #عبد المجيد تبون #حركة فتح

الأكثر قراءة اليوم

تل ابيب:الجبهة الفلسطينيّة هي الأكثر قابليّة للاشتعال وستنطلق الشرارة من عاصمة حماس في الضفة

صحيفة: معركة "إستخبارات حقيقية" بين المقاومة والموساد ولأول مرة خارج الأرض المحتلة

طلبة مدارس يغرقون في شواع غزة بفعل مياه الأمطار واستياء بين الأهالي (صور وفيديو)

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

راصد جوي يوضح تفاصيل الحالة الجوية وحقيقة تعرض فلسطين لاعصار هاريكان

مصادر تكشف عن موعد وصول وفود الفصائل الفلسطينية إلى الجزائر

عمرو أديب يعلن وصيته على الهواء في أول ظهور بعد إصابته بكورونا

الأخبار الرئيسية

راصد جوي يوضح أخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين.. موجة صقيع قادمة وتحذيرات للمزارعين

118558-01-08-1536x1024

بلدية غزة تصدر توضيحًا بشأن غرق شوارع قرب المدارس

120221511485456

جنرالات إسرائيليون يستذكرون تفاصيل عملية "كارين إيه"

5848b6aa21c7113cbe0cc0d5d0821dd9

غزة: قرار بتعليق الدراسة غدا في المدارس والمؤسسات التعليمية بسبب الاحوال الجوية

اسرائيل تجنبت المواجهة.. يديعوت : لقد فعلها النخالة وحشد الشعب الفلسطيني لصالح " ابو هواش"

الاتصالات الفلسطينية