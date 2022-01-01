بدعوة من رئاسة الجمهورية: وفد حركة "فتح" يصل إلى الجزائر لمناقشة هذه الملفات

الجزائر /سما/

وصل وفد حركة "فتح"، إلى الجزائر، اليوم السبت، بدعوة من رئاسة الجمهورية، في اطار مشاورات لعقد مؤتمر للفصائل الفلسطينية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعلن بعد لقائه الرئيس محمود عباس، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر عن استضافة بلاده مؤتمرا للفصائل الفلسطينية، قبيل انعقاد القمة العربية المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وقال سفير فلسطين لدى الجزائر فايز أبو عطية للوكالة الرسمية، أن وفد حركة "فتح" يترأسه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، ويضم عضوي اللجنة المركزية محمد المدني، ودلال سلامة، ونائب أمين سر المجلس الثوري للحركة فايز أبو عطية.

وأضاف أن وفد حركة "فتح"، سيعقد لقاءه الأول مع المسؤولين الجزائريين مساء اليوم، للتباحث حول سُبل إنجاح الحوار الوطني، واتمام المصالحة الفلسطينية.

يذكر أن الرئاسة الجزائرية وجهت حتى اللحظة، دعوة إلى (فتح، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، والقيادة العامة الجبهة الشعبية)، التي ستصل تباعا إلى الجزائر، للقاء المسؤولين الجزائريين كل على حدة.