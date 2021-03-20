فوز العداء الفلسطيني سامي نتيل بالمركز الأول في سباق ماراثون مصر الدولي لمسافة 5 ك

غزة / سما /

فاز العداء الدولي الالتراماراثون الفلسطيني سامي اسعد إبراهيم نتيل لاعب نادي خدمات المغازي بالمركز الأول ، في سباق ماراثون مصر الدولي قاطعا مسافة 5 كم بزمن ١٦ دقيقة بمشاركة 32 دول.

وشارك في السباق والذي حضره اللواء جاسر رياض منظم الماراثون و الدكتورة لميا كامل نائبة وزير السياحة والاثار واحمد عبد الخالق نائب وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ مدينة الاقصر العديد من دول العالم أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا واليونان وايطاليا والمانيا والأردن ومصر وفلسطين والصين وتايوان بلجيكا وهولندا وفرنسا والبرتغال وبولندا والمجر.

وفي هذا السياق أهدى العداء نتيل هذا الفوز للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم ، واعدا بأن تبقى فلسطين حاضرة في جميع المحافل الدولية.

وتقدم بالشكر الخاص للمدرب الدولي الاردني عيسى متعب العدوان على إشرافه بتدريبه لألعاب القوى ووضع البرامج التدريبية للمسافات الطويلة وايضا لمدرب الأثقال والحديد المدرب الدولي جمال نتيل.

كما شكر الحاج علي ابو عواد من المملكة الأردنية الهاشمية على اقامة معسكرات تدريب له للأستعداد للمشاركة في بطولة العالم لمسافة 100 كم ، كما شكر اللواء نضال ابو دخان قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني على دعمه وتشجيعه له.

وكانت قد أقيمت أمس للسنة التاسعة والعشرين على التوالي، بمحافظة الأقصر، ماراثون مصر الدولي تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة ومحافظة الأقصر.

وثم توزيع الهدايا التذكارية والمواد الدعائية التي تصدرها الوزارة عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة، على جميع المشاركين بالمارثون.

يذكر أن ماراثون مصر الدولي في الأقصر هو أقدم سباق يقام في إفريقيا والشرق الأوسط، وقد انطلق أمس من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري بالبر الغربي بالأقصر، مروراً بمدينة هابو ثم تمثالي ممنون ثم الاتجاه إلى طريق وادي الملوك بالبر الغربي، ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

وكان العداء الدولي الفلسطيني نتيل قد فاز بالمركز الثاني، في سباق التراماراثون الرم الدولي الذي أقيم في المملكة الاردنية الهاشمية والذي نظمته مؤسسة مسافات بلا حدود الدولية مسافة 84 ك.

وشارك العداء النتيل في سباقات دولية أخرى أهمها سباق التراتريل غزال الصحراوي مسافة 50 كم بتونس شهر مارس الماضي 20/3/2021.