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الجهاد الاسلامي : انتفاضة النقب امتداد لمقاومة "بيتا" و"مسيرة العودة"

السبت 15 يناير 2022 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي : انتفاضة النقب امتداد لمقاومة "بيتا" و"مسيرة العودة"



غزة/سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن أهالي النقب والداخل المحتل يؤكدون تمسكهم بالهوية الاسلامية والوطنية، مشيرًا إلى ان في رباط عظيم وهم يتقدمون صفوف المواجهة. 

وأضاف شهاب في خطبة الجمعة امس بمسجد الشهيد أنور عزيز بجباليا، أن هذا الرباط والصمود ينبعث من عقيدتنا وايماننا بالله عز وجل الذي خاطبنا بقوله : "يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون".

واعتبر، أن صمود أهالي النقب وانتفاضتهم بمثابة اعلان سقوط مشاريع التهويد والأسرلة والتعايش ومخططات دمج بدو النقب في الكيان الصهيوني. 

وشدد شهاب، على أن انتفاضة النقب تأتي في سياق الفعل المقاوم ومسيرة التحرر التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاستيطان، مبينًا أنها امتداد لمقاومة بيتا وامتداد لمسيرة العودة.

وأشار إلى أنه من الواجب إسناد النقب وأهله بالدعاء وبكل أشكال الدعم امتثالًا لأمر الله عز وجل، وانتصاراً لعدالة قضيتهم وتأكيدا على وحدة شعبنا وأرضنا ومصيرنا.

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