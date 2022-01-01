  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية تنشر قوات معززة في شمال النقب

الجمعة 14 يناير 2022 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تنشر قوات معززة في شمال النقب



القدس المحتلة / سما /

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، عن " تعرض دورية للشرطة للرشق بالحجارة مما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة وتحطيم نوافذ سيارة الشرطة على الطريق رقم 80 قرب قاعدة "نفاتيم" العسكرية وأنها نشرت قوات معززة في شمال النقب تحسبا لاستمرار المظاهرات، ضد مشروع غرس الأشجار الذي تقف وراءه ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" (ككال).

وأكد سائقون أنهم تعرضوا لـ "الرشق بالحجارة على الطريق رقم 60، مما ألحق أضرارا ببعض السيارات"، وأنه "تم الاعتداء بالحجارة على سيارة حارس مدني وإضرام النار فيها، مما دعاه إلى الاختباء في مخفر الشرطة في تل السبع"، وفق ما نشره موقع "هيئة البث الإسرائيلي مكان".

ومن المقرر أن يمثل المعتقلون من المتظاهرين خلال المواجهات، التي حدثت أمس في مفرق مولادا، أمام المحكمة لتمديد فترات اعتقالهم.

وفي السياق، أرسل مركز عدالة، رسالة طارئة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة الاسرائيلية، على خلفية ما وصفه بـ "قمع الشرطة بوسائل غير شرعية ومحدثة للمظاهرة الاحتجاجية التي أقيمت مساء الخميس بمحاذاة قرية السعوة"، على خلفية استخدام "قوات الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورشه بواسطة طائرة مسيرة ".

وطالب المركز، في الرسالة، بـ "توجيه التعليمات الواضحة للشرطة بعدم التمادي" فيما وصفه بـ "الاعتداء على المواطنين العرب في النقب".

#الشرطة الإسرائيلية #الرشق بالحجارة #اراضي 48 #منطقة النقب

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسباب تغيير الاحتلال توصيف التصاريح الممنوحة لعمّال قطاع غزة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر صورا وفيديو "لتدريب عناصر من حزب الله" على طائرات مسيرة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية يضرب فلسطين

نجوم في هوليود يدعمون إيما واتسون بعد تضامنها مع فلسطين

أسعار صرف العملات

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج المشروط عن الفلسطيني سرحان بشارة سرحان

“أنا هيفا والنبي”.. أغنية لكوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات مع الاحتلال- (فيديو)

الأخبار الرئيسية

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماعها مع فتح بدمشق: لم نقرر بعد المشاركة بجلسة "المركزي"

الرئيس

إعلام إسرائيلي: منظمة التحرير تحتضر وفتح وحيدة.. وحماس تقترب من تأسيس إطار عمل منافس

1014282066_0_219_4256_2613_1920x0_80_0_0_d13770674361f924ed4c0a5fa241aa95

صحيفة عبرية: هل السرقة وراء مقتل ضابطين إسرائيليين في غور الأردن؟

20220114014900

"يسرائيل هيوم": إخفاقات كوخافي سببها إصراره على "ضرب رأسه بالحائط".. ما علاقة غزة؟

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

الاتصالات الفلسطينية