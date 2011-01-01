وكالات / سما /

هل شعرتِ يومًا بالخوف من فشل زواجكِ؟ نعم الخوف من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى إنهاء الزواج، فأكثر ما تحتاج إليه العلاقة الزوجية هو الحب والود والتفاهم بين الطرفين حتى تستمر وتنجح، وقد يؤدي الخوف من الرفض أو الضعف أو الهجر أو سوء المعاملة أو سيطرة الطرف الآخر إلى إغلاق القلب والمشاعر لحماية النفس، وبالتالي إذا تم رفضكِ أو إبعادكِ، فإن ذلك لن يؤلمك كثيرًا، وفي هذه الحالة، سيبدأ زواجك بالانهيار وسيحدث الجفاء والخرس الزوجي، لذلك نقدم لك أهم أسباب الخوف من فشل الزواج وكيفية التغلب على هذه المشاعر لتعبري بزواجكِ لبر الأمان.

أسباب الخوف من فشل الزواج

تزداد نسبة الطلاق في العالم وتزداد معها المخاوف والتغييرات المجتمعية والخوف من فكرة الزواج وعدم نجاحه، وفيما يلي سنذكر لكِ أهم أسباب الخوف من فشل الزواج:

تجارب الآخرين والأهل: مع انتشار أخبار الطلاق ومشكلات الحياة الزوجية للآخرين وتجارب الصديقات أو الوالدين السيئة، تزداد المخاوف والتساؤلات داخلكِ حول كيفية الارتباط والتعامل مع زوجكِ، هل سأصبح فاشلة مثل أمي، هل سيصبح سيء مثل أبي، هل سيصبح عنيف مثل زوج صديقتي، هل سيقمع حريتي، هل يؤثر الإنجاب على حياتي الزوجية ويصيبها الفتور، لتسيطر عليكِ مشاعر القلق والتوتر والخوف، فتؤدي بعد ذلك إلى فشل هذه العلاقة.

الخوف من الزواج بالشخص الخطأ: قد تسيطر عليك مشاعر الخوف من الزواج بالرجل الخطأ، فتتساءلين هل هو الخيار الأنسب لي، ماذا لو لم نتفق، هل أنتظر الرجل المناسب لي، وعند الشجار أو الخلاف قد تشعرين بالندم على هذا الزواج، كل هذه الأفكار تؤدي إلى مشاعر الخوف والقلق، لتسلكي بعدها بعض السلوكيات الخاطئة والسلبية لتبعدي زوجكِ عنكِ حتى تمنعي نفسكِ من الألم، ويبدأ الزواج بالانتهاء والفشل.

فقدان الهوية: تخاف النساء كثيرًا من سيطرة الرجل عليها وعدم السماح لها بفعل بعض الأشياء لِتتساءل هل سيمنعني من العمل أو الخروج أو السفر مع أهلي وصديقاتي، ليظهر الخوف عند أول نقاش أو رفض يصدر منه، فتبدئين بالتحفز له والخوف من رفضه وسيطرته، فتطغى عليكِ مشاعر القلق والإحباط وعدم الرغبة في العيش هكذا، لتبدأ بعد ذلك رحلة الخوف من فشل الحياة الزوجية.

الخوف من الخيانة: تتربى النساء في معظم المجتمعات على أن العلاقة الحميمية هي أمر واجب، وعدم تلبيتها سيؤدي إلى خيانة الزوج، وبالتالي تسيطر عليها مشاعر القلق والخوف من الخيانة والذي يؤدي إلى الخوف من فشل الزواج.

الخوف من الرفض: تفكر بعض النساء بطريق سلبية، وذلك بأن شريك حياتها سوف يرفضها بعد الزواج، أو لن تكون الزوجة المثالية له، فتغلق قلبها لتحمي نفسها من الألم والوجع وتبتعد عن زوجها، وتسيطر عليها مشاعر الخوف والقلق من الإعجاب بغيرها، الذي سيؤدي بعد ذلك إلى انهاء زواجها.

كيفية التغلب على الخوف من فشل الزواج

تبدأ المشكلة عندما تسيطر الأسباب السابقة والخوف عليكِ، فتبدأ في توجيه أفعالكِ والهجوم والتصرف بطريقة غير صحيحة اتجاه شريك حياتكِ، لذلك يجب عليك أن تتغلبي وتتحكمي في هذه الأفكار، حتى لا تتسببي في فشل زواجكِ، وسنخبركِ في السطور التالية كيفية التغلب على الخوف من فشل الزواج:

اعترفي بخوفكِ، ولا تتظاهري بغير ذلك، فجميعنا لديه كثير من المخاوف في حياته الشخصية والعملية.

لا تأخذي مهاجمة زوجكِ لكِ وخلافك معه على محمل شخصي، فقد يكون هذا الخلاف بسبب توتر عمله أو قلقه من بعض الأشياء، ولا يقصد منها رفضكِ، لكن انتبهي إلى أن هذا التوتر أو الخلاف لا يؤذيكِ ولا ينتقص من قيمتكِ الذاتية.

شاركي زوجكِ بهذه المخاوف، واطلبي منه أن يساعدكِ في التعامل معها بشكل صحيح لتخطيها، وإنجاح زواجكما.

اعترفي بأخطائكِ السلوكية وهجومك على زوجكِ بسبب مخاوفك، واعتذري له، وركزي على كيفية تهدئة نفسك والسيطرة على مشاعر الخوف لديكِ.

ابذلي قصارى جهدك للحفاظ على زواجكِ بطريقة صحية، ولكن إذا فشلتِ بسبب أخطاء الطرف الآخر أو رفضه لكِ، وحاولي تغيير صفات زوجكِ السيئة برفق، فإن لم يساعدكِ في ذلك، فهذه مشكلته وليست مشكلتكِ، واقبلي فشل هذا الزواج ولا تلقي اللوم على نفسكِ ولا تشعريها بالذنب.