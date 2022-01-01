الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و96 اصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تسجيل 3 حالات وفاة و96 إصابة بعد اجراء 1293 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 47 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 38 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين 191221 اصابة ، وإجمالي الحالات النشطة 1248 حالة، اجمالي المتعافين 188244 حالة ، وإجمالي الوفيات 1729 وفاة.

وبشأن التطعيمات أوضحت الصحة ان إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة ، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 553155 شخص.