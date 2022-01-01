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صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال

الأربعاء 12 يناير 2022 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: استشهاد مسن اثر احتجازه والاعتداء عليه والتنكيل به من قبل جنود الاحتلال



رام الله / سما /

أكدت مصادر محلية استشهد عمر عبد المجيد أسعد 80 عاما من قرية جلجليا شمال رام الله فجر اليوم.

وقال رئيس مجلس قروي جلجليا فؤاد مطيع لوطن ان المواطن عمر أسعد 80 عاما استشهد إثر احتجازه من قبل قوات الاحتلال والاعتداء عليه والتنكيل به.

وفي التفاصيل لفت مطيع انه في حدود الساعة الواحدة فجرا اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأقام الجنود كمينا وسط البلد.

ولفت مطيع ان الجنود كانوا يقومون بتوقيف اي مواطن وتقييده وتعصيب عينيه، حيث انسحب جنود الاحتلال في الساعة الرابعة.

وقال مطيع ان الشبان الذين كانوا محتجزين مع الشهيد أسعد لاحظوا انه نائم وهو مقيد اليدين ومعصوب العينين، وقد بدت عليه اثار التعذيب والضرب حيث تبين استشهاده.

ولفت " حاولنا اسعافه و إنعاش قلبه وقد حضر الاطباء والاسعاف دون ان ينجحوا بذلك".

ولفت ان المواطن اسعد كان بإتجاه العودة الى منزله قادما من منزل أقرباء له في القرية.

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